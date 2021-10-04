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Казахстан увів держрегулювання
цін на автогаз

Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 12:52

Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз

Пропонуємо до обговорення:
ряд Казахстану запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ на 180 днів.

Дивися повний текст Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 12:52

Прикольно. По 16 грн., примерно, 1 литр бензина или ДТ.
У нас уже давно по 30 грн. + -. И все молчат, не стонут, и на улицы не выходят.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:31

Omega
Вы бы ещё указали на стоимость бензина в Венесуэле.
Причина не в стоимости, а в доступности тем же, кто его добывает и перерабатывает.
И возможностью жить, развиваясь и используя результаты своего труда.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:51

  Omega написав:Прикольно. По 16 грн., примерно, 1 литр бензина или ДТ.
У нас уже давно по 30 грн. + -. И все молчат, не стонут, и на улицы не выходят.

Мы богатые, нам на такое пофиг
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:12

Не уверен что в Казахстане уровень жизни ниже чем в Украине. У нас европейская цена топлива. Но до европейского уровня жизни нам - дай Бог дожить.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:55

  Omega написав:Не уверен что в Казахстане уровень жизни ниже чем в Украине. У нас европейская цена топлива. Но до европейского уровня жизни нам - дай Бог дожить.

И всё же, это не тяжко имея под руками инет - пообщайтесь с казахами, они русскоязычны и довольно общительные, образованные люди. Сравните доходы в той области, где Вы ориентируетесь - додатково поинтересуйтесь условиями жизни, о которых в Украине уже давно забыли.

Вам открыто вещали, что себестоимость газа украинской добычи не сланцевого - 1 гривна.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/21/678020/
И что?
Кто на разницу устраивает https://censor.net/ru/photo_news/330865 ... tusov_foto
То же и с углём, хлебом, олией, маслом, жильём, ....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:22

  Kudrjavuy написав:Вам открыто вещали, что себестоимость газа украинской добычи не сланцевого - 1 гривна.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/21/678020/
И что?
Кто на разницу устраивает https://censor.net/ru/photo_news/330865 ... tusov_foto
То же и с углём, хлебом, олией, маслом, жильём, ....

Тот вещатєль сам себя опровергает в той статье, давно это обговорили и забыли, а ты до сих пор носишься с той пургой.
А бутусовский бред и комментировать не надо.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:25

  Omega написав:Прикольно. По 16 грн., примерно, 1 литр бензина или ДТ.
У нас уже давно по 30 грн. + -. И все молчат, не стонут, и на улицы не выходят.

А ничего, что Казахстан сам крупный экспортер нефти и газа?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 18:10

unicdima, Украина крупный экспортер подсолнечного масла. Аналогия понятна?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:15

  RomanTik написав:unicdima, Украина крупный экспортер подсолнечного масла. Аналогия понятна?


Мы по натуре воины и дух у нас незламный. Нас не зламать какой-то олией по 60 грн., при том, что она через границу в 2 раза дешевле.
summacut
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