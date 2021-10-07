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Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:18
Omega написав:
Прикольно. По 16 грн., примерно, 1 литр бензина или ДТ.
У нас уже давно по 30 грн. + -. И все молчат, не стонут, и на улицы не выходят.
Да, по 30. Но у нас же и вера, и мова, и томас
Понимать надо
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summacut
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 09:49
RomanTik написав:unicdima
, Украина крупный экспортер подсолнечного масла. Аналогия понятна?
Я давно предлагал ввести мораторий на вывоз, пока не опустят цены тут.
Но аналогия не совсем правильная, тут экспортеры частные структуры, а там государство.
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unicdima
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:08
Одно я знаю точно - если государство полезло регулировать цены на рынке, то такому рынку будет хана. Прошу не путать с регулированием условий работы на рынке (льготы, налоги, акцизы и т.д.), а вот если прямо лезут в рынок, в цены - то ему хана. Вангую дефицит топлива в Казахстане.
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LutsMan
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