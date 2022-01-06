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Мінекономіки збільшило
максимальну вартість бензину

Мінекономіки збільшило максимальну вартість бензину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 18:03

Мінекономіки збільшило максимальну вартість бензину

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки збільшило максимальну вартість бензину на 3,9%.

Дивися повний текст Мінекономіки збільшило максимальну вартість бензину.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 18:03

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Модератори: Ірина_, Модератор

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