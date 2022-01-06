Міністерство економіки збільшило максимальну вартість бензину на 3,9%.
Дивися повний текст Мінекономіки збільшило максимальну вартість бензину.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 18:03
Мінекономіки збільшило максимальну вартість бензину
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Дивися повний текст Мінекономіки збільшило максимальну вартість бензину.
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