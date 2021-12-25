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Електромобілі взимку: наскільки
зменшується запас ходу у...

Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:31

Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у...

Пропонуємо до обговорення:
У середньому запас ходу електрокарів узимку знижується на 40-60%. Найкраще себе виявили китайські моделі.

Дивися повний текст Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у сильний мороз (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:31

Кто девушку ужинает, тот её и танцует.

Удивительно: в китайском "исследовании" победили сплошь китайские электрокары. Верится с трудом, что бюджетные суньхуйвчайи, обычно основанные на ворованных же западных технологиях, оказались массово лучше всяких тесел-ауди-фольцвагенов с поршами.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:53

Более интересно было бы посмотреть результаты - на сколько сокращается срок службы батареи если оставлять автомобиль на ночь при -20. И через сколько дней при -20 на улице батарея приходит в негодность с необходимостью её замены, если не ездить.
Цитрин
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Модератори: Ірина_, Модератор

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