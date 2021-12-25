У середньому запас ходу електрокарів узимку знижується на 40-60%. Найкраще себе виявили китайські моделі.
Дивися повний текст Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у сильний мороз (дослідження).
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:31
Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у...
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Дивися повний текст Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу у сильний мороз (дослідження).
Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:31
Кто девушку ужинает, тот её и танцует.
Удивительно: в китайском "исследовании" победили сплошь китайские электрокары. Верится с трудом, что бюджетные суньхуйвчайи, обычно основанные на ворованных же западных технологиях, оказались массово лучше всяких тесел-ауди-фольцвагенов с поршами.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:53
Более интересно было бы посмотреть результаты - на сколько сокращается срок службы батареи если оставлять автомобиль на ночь при -20. И через сколько дней при -20 на улице батарея приходит в негодность с необходимостью её замены, если не ездить.
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