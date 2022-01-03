Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...

Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:23

moveton написав: Кто такие "вони"? Кто такие "вони"?

moveton написав: Налоги платятся государству.. Налоги платятся государству..

moveton написав: Значит ограничиваем круг работников только до тех, кто и ЗП получает от государства, т.е. до бюджетников? Так они с этой зарплаты все налоги платят, куда они денутся. Не платят со взяток, это да, но с них и так положено не налоги платить, а турма сидеть. Значит ограничиваем круг работников только до тех, кто и ЗП получает от государства, т.е. до бюджетников? Так они с этой зарплаты все налоги платят, куда они денутся. Не платят со взяток, это да, но с них и так положено не налоги платить, а турма сидеть.

Мажоритарні акціонери держави Україна. Не плутати з офіційною владою. Це лише ширма, за якою ховаються справжні ляльководи - бандюки.Вірно. Державі громадяни платять податки. Бандюки - акціонери ж вимагають наЛОХи, важаючи громадян лохами, бидлом. Державу вони перетворили на корито, місце для кормлєнія. Тут діє правило: бандюкам все дозволено, лохам - закон!Держава як інституція існує лише як віртуал, а реальність інша - спотворена.Ні, не обмежуємо лише бюджетниками. Податки повинні платити й приватні установи. Але ж тоді й бандюкам вони не повинні платити чорним налом в кишеню. А бандюки повинні сдіти в тюрмі. Поки ж вони керують всім і гвалтують свідомість, проголошуючи начебто прописні істини, але написані для цивілізованого суспільства, а не суспільства згвалтованих бандюками. Співать начебто й правильно, але пісня сумна якась...Треба припиняти брехати громадянам. Ніхто не задався питанням, як можна вижити на мінімальну пенсію, чи зарплату? І щоб було, як люди б, дійсно спробували прожити на неї? Летальний ісход. І якщо людина якось виживає при цьому, то дяка їй і хвала! Ні, в когось жадібне око спокою немає. Як же ж вони падлюки ще живі?Значит не все в них відібрали ще. Нехай заплатять ще раз з того, що нажили.