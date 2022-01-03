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Українців чекає новий податок:
доведеться платити навіть...

Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:09

Податковий Майдан стане кульмінацією таких рішень!
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:40

Пєця давно все зрозумів і вивів свої бабкі в офшори. А зараз тринькає їх собі в задоволення, вештаючись по світу.
volter2424
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:43

почему так много возмущений?
вроде как все Европейцы должны платить налоги, или как?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:24

Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть

arabic_dubai написав:У меня есть гараж.Я одинокий пенсионер с пенсией 1854грв..Нужны деньги на сложную операцию.Потом если выживу нужно неизвестно сколько на восстановление.За него дают 2500$.В Совбесе сказали если продажа будет больше 50 тыс.грв.это доход и нужно уплатить налоги...
а там вам не сказали, что вы потом можете эти деньги {уплаченный налог} себе вернуть после операции?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:25

Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть

volter2424 написав:Пєця давно все зрозумів і вивів свої бабкі в офшори. А зараз тринькає їх собі в задоволення....
адвокатов...
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:52

Податок із зарплати 20%, плюс податок з покупки будь-якого товару в любому магазині ще плюс 20% (подарунки так само не з неба прилітають - податок при їх покупці вже сплачений)... І ще їм мало...
serujm99
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:09

  Козак-характерник написав:Вони роблять вигляд, що вони платять зарплати, а ми робимо вигляд, що платимо податки... :mrgreen:

Кто такие "вони"? Налоги платятся государству. Значит ограничиваем круг работников только до тех, кто и ЗП получает от государства, т.е. до бюджетников? Так они с этой зарплаты все налоги платят, куда они денутся. Не платят со взяток, это да, но с них и так положено не налоги платить, а турма сидеть.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:23

  moveton написав:Кто такие "вони"?

Мажоритарні акціонери держави Україна. Не плутати з офіційною владою. Це лише ширма, за якою ховаються справжні ляльководи - бандюки.

  moveton написав:Налоги платятся государству..

Вірно. Державі громадяни платять податки. Бандюки - акціонери ж вимагають наЛОХи, важаючи громадян лохами, бидлом. Державу вони перетворили на корито, місце для кормлєнія. Тут діє правило: бандюкам все дозволено, лохам - закон! :mrgreen: Держава як інституція існує лише як віртуал, а реальність інша - спотворена.

  moveton написав:Значит ограничиваем круг работников только до тех, кто и ЗП получает от государства, т.е. до бюджетников? Так они с этой зарплаты все налоги платят, куда они денутся. Не платят со взяток, это да, но с них и так положено не налоги платить, а турма сидеть.

Ні, не обмежуємо лише бюджетниками. Податки повинні платити й приватні установи. Але ж тоді й бандюкам вони не повинні платити чорним налом в кишеню. А бандюки повинні сдіти в тюрмі. Поки ж вони керують всім і гвалтують свідомість, проголошуючи начебто прописні істини, але написані для цивілізованого суспільства, а не суспільства згвалтованих бандюками. Співать начебто й правильно, але пісня сумна якась...:mrgreen:

Треба припиняти брехати громадянам. Ніхто не задався питанням, як можна вижити на мінімальну пенсію, чи зарплату? І щоб було, як люди б, дійсно спробували прожити на неї? Летальний ісход. І якщо людина якось виживає при цьому, то дяка їй і хвала! Ні, в когось жадібне око спокою немає. Як же ж вони падлюки ще живі? :mrgreen: Значит не все в них відібрали ще. Нехай заплатять ще раз з того, що нажили.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:40

Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть

  Козак-характерник написав:Податки повинні платити всі.
Вовчик, сколько налогов заплатил по кругу в 2021-ом? Просто напиши цифру, плз
apollo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:43

  apollo написав: Вовчик, сколько налогов заплатил по кругу в 2021-ом? Просто напиши цифру, плз

К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения! :)
Козак-характерник
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