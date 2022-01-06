RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців чекає новий податок:
доведеться платити навіть...

Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:40

Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть

  Козак-характерник написав:Податки повинні платити всі.
Вовчик, сколько налогов заплатил по кругу в 2021-ом? Просто напиши цифру, плз
apollo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 17.08.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:43

  apollo написав: Вовчик, сколько налогов заплатил по кругу в 2021-ом? Просто напиши цифру, плз

К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения! :)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29886
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2148 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:06

Мама гетьманцова уже заплатила?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22421
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1661 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:25

что значит заставят, каким образом
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 09.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:50

Більше схоже на фейк. Не вказана назва закону чи хоча б номер законопроекту. І що означає 5% ві авто? Від вартості всього авто? Нісенітниця
lutsromans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:03

  lutsromans написав:Більше схоже на фейк. Не вказана назва закону чи хоча б номер законопроекту. І що означає 5% ві авто? Від вартості всього авто? Нісенітниця

Так нет законопроекта. Так, угрозы. Нісенітниця таки имеет место, но в другом: 5% с большинства активов и прочее, что у них в списке - это в случае, если нулевую декларацию подать, а не наоборот, как тут написано. Тут да, и со стоимости авто, включённого в эту декларацию, тоже. Ну а если не подать, тогда потом при расходах, не подтверждённых доходами, попросят заплатить ещё 19.5%.

Кстати, что будет считаться подтверждением дохода - это тоже большой вопрос. При всех воплях "все ваши доходы за все годы в налоговой записаны" - это не так и даже то, что записано, не известно, как будет учитываться. Недавно хотел в Привате прикупить ОВГЗ, так мне сказали, что их финмониторинг требует исключительно таких доходов, которые в справке от налоговой видны (например, проценты с депозитов не считаются, как и сами снятые депозиты), причём не далее, чем за два последних года. Более того, из них ещё вычитается 30%, типа, меньше не проедается. И вот на то, что осталось, позволено купить ОВГЗ. Я так понимаю, круг покупателей не широк.

Есть момент, что так сурово только в Привате. В других банках несколько помягче. Но я не удивлюсь, что госбанк сейчас задаёт пример, как государство будет потом считать что подтвердждено, а что нет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 46 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 07 січ, 2022 22:24
44 31364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 18:38
Faceless
Оголошено ціни на новий кросовер Skoda
R2 » Суб 08 січ, 2022 10:19
1 13856
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 січ, 2022 10:19
sena_2008atp
Скільки українців мають заощадження та в чому їх...
R2 » Сер 05 січ, 2022 14:18
5 27794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 січ, 2022 10:43
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.