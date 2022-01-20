К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения!
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:43
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:50
Більше схоже на фейк. Не вказана назва закону чи хоча б номер законопроекту. І що означає 5% ві авто? Від вартості всього авто? Нісенітниця
Додано: Пон 10 січ, 2022 08:03
Так нет законопроекта. Так, угрозы. Нісенітниця таки имеет место, но в другом: 5% с большинства активов и прочее, что у них в списке - это в случае, если нулевую декларацию подать, а не наоборот, как тут написано. Тут да, и со стоимости авто, включённого в эту декларацию, тоже. Ну а если не подать, тогда потом при расходах, не подтверждённых доходами, попросят заплатить ещё 19.5%.
Кстати, что будет считаться подтверждением дохода - это тоже большой вопрос. При всех воплях "все ваши доходы за все годы в налоговой записаны" - это не так и даже то, что записано, не известно, как будет учитываться. Недавно хотел в Привате прикупить ОВГЗ, так мне сказали, что их финмониторинг требует исключительно таких доходов, которые в справке от налоговой видны (например, проценты с депозитов не считаются, как и сами снятые депозиты), причём не далее, чем за два последних года. Более того, из них ещё вычитается 30%, типа, меньше не проедается. И вот на то, что осталось, позволено купить ОВГЗ. Я так понимаю, круг покупателей не широк.
Есть момент, что так сурово только в Привате. В других банках несколько помягче. Но я не удивлюсь, что госбанк сейчас задаёт пример, как государство будет потом считать что подтвердждено, а что нет.
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:19
Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть
если у меня з/п белая, то пусть вводят налоги эти
Додано: Нед 23 січ, 2022 23:28
Які апшори? Той один що для траста був відкритий? так він навіть банківського рахунку не мав. У тебе є відомості про інши? Мерщій до ЗЕленського - бо він вже обшукався!
Мозок забавний в тебе на аватарці!
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