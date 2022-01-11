Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 89101112>
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:14

  Bobua написав: Можливо, в обленерго Донеччини хтось і досі мріє про "Путін пріді"?

Может Вас это интересует и вечно тревожит?
Это из наших источников смотрите на дату
В “ДНР” подорожала коммуналка
11.01 16:48 | Укррудпром
16:10 11 января 2022 года
http://www.fin.org.ua/news/1430405
С 1 января текущего года в “ДНР” подорожала коммуналка. Отопление, горячая и холодная вода стали дороже на 18%, а услуги ЖЭКов выросли в цене на 10%. Новые тарифы обнародовала “республиканская служба по тарифам”.

Стоимость отопления в “ДНР” с 1 января установлена на таком уровне:
если есть счетчик — 1160,33 руб/Гкал (425 грн)
без счетчика — 14,76 руб/м2 в месяц на протяжении года (5 грн).

Электроэнергия с 1 января стоит:
до 150 кВт*ч в месяц — 1,56 руб/кВт*ч (60 коп)
от 150 кВт*ч до 800 кВт*ч — 2,12 руб/кВт*ч (80 коп)
более 800 кВт*ч в месяц — 3,21 руб/кВт*ч (1 грн 20 коп)
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа — 0,92 руб/кВт*ч (35 коп)

Стоимость водоснабжения с начала года поднялась до:
горячая вода — 77,67 руб/м3 (29 грн)
холодная вода — 25,02 руб/м3 (9 грн)
водоотведение — 11,61 руб/м3 (4 грн)

Природный газ с 1 января подорожал до (за 1 м³) 2,7 руб (1 грн)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:30

  Цитрин написав:Для полноты картины правильно было-бы еще указывать себестоимость электроэнергии АЭС - 0.5667 грн за кВт*час.

себестоимость ещё ниже, а указанная вами цифра включает рентабельность 15-20%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:36

  Тракторист написав:
  Цитрин написав:Для полноты картины правильно было-бы еще указывать себестоимость электроэнергии АЭС - 0.5667 грн за кВт*час.

себестоимость ещё ниже, а указанная вами цифра включает рентабельность 15-20%...

А точно даже 0.5667 грн за кВт*час включает в себя стоимость постройки новой АЭС, когда текущая таки выработает ресурс? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:50

  moveton написав:
  Тракторист написав:
  Цитрин написав:Для полноты картины правильно было-бы еще указывать себестоимость электроэнергии АЭС - 0.5667 грн за кВт*час.

себестоимость ещё ниже, а указанная вами цифра включает рентабельность 15-20%...

А точно даже 0.5667 грн за кВт*час включает в себя стоимость постройки новой АЭС, когда текущая таки выработает ресурс? :roll:

о каких новых АЭС идёт речь? за 30 лет независимости Украины не было запроектировано ни одной новой станции, а существующие станции уже через 15-20 лет выработают свой ресурс и будут выведены из эксплуатации...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:15

  Тракторист написав:о каких новых АЭС идёт речь? за 30 лет независимости Украины не было запроектировано ни одной новой станции, а существующие станции уже через 15-20 лет выработают свой ресурс и будут выведены из эксплуатации...

Я не знаю кто там что проектирует, но обычно в хозяйственной деятельности в стоимости использования, скажем, трактора принято учитывать не только ГСМ и зарплату механика, а и амортизацию стоимости трактора, как такового. Куда она потом идёт - это другой вопрос. Если мы АЭС планируем менять на солнечные такой же мощности, то тоже вариант: та часть, которая амортизация, вкладывается в постройку СЭС, а не новой АЭС. Только не надо говорить, что себестоимость - 57 копеек. Думаю, что одной амортизации там в разы больше.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:32

  moveton написав:Если мы АЭС планируем менять на солнечные такой же мощности, то тоже вариант: та часть, которая амортизация, вкладывается в постройку СЭС, а не новой АЭС.


СЭС - это не замена АЭС, потому что СЭС за все время эксплуатации не сможет произвести столько энергии, чтобы хотя-бы окупить свою стоимость.

  moveton написав:Только не надо говорить, что себестоимость - 57 копеек. Думаю, что одной амортизации там в разы больше.


Амортизация и все остальное в тарифе 56.67 коп/кВт*ч учтено - это цифра из официального отчета.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:44

  moveton написав:
  Тракторист написав:о каких новых АЭС идёт речь? за 30 лет независимости Украины не было запроектировано ни одной новой станции, а существующие станции уже через 15-20 лет выработают свой ресурс и будут выведены из эксплуатации...

Я не знаю кто там что проектирует, но обычно в хозяйственной деятельности в стоимости использования, скажем, трактора принято учитывать не только ГСМ и зарплату механика, а и амортизацию стоимости трактора, как такового. Куда она потом идёт - это другой вопрос. Если мы АЭС планируем менять на солнечные такой же мощности, то тоже вариант: та часть, которая амортизация, вкладывается в постройку СЭС, а не новой АЭС. Только не надо говорить, что себестоимость - 57 копеек. Думаю, что одной амортизации там в разы больше.

без проектирования не может появиться ни одна станция. разработка проекта станции по продолжительности занимает 2,5-3 года + 5-7 лет продолжается строительство станции и монтажа оборудования...

в 57 коп. амортизация составляет примерно 25%...

с точки зрения здравого смысла вложения в 1 кВт мощности на АЭС обходятся в 5-7 раз меньше чем в 1 кВт мощности СЭС...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:47

  Цитрин написав:СЭС - это не замена АЭС, потому что СЭС за все время эксплуатации не сможет произвести столько энергии, чтобы хотя-бы окупить свою стоимость.

Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС. К энергохозяйственникам вопросы, как они это делают, чтобы себестоимость энергии не повышалась. Видимо, у них СЭС всё может.

  Цитрин написав:Амортизация и все остальное в тарифе 56.67 коп/кВт*ч учтено - это цифра из официального отчета.

Т.е. амортизационная часть откладывается на особый счёт, на котором по исчерпании ресурса нынешней АЭС хватит денег на постройку новой такой же АЭС или других электростанций такого же энергоресурса и TCO? Ну раз официальный отчёт, то верю, конечно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:52

  Тракторист написав:
  moveton написав:
  Тракторист написав:о каких новых АЭС идёт речь? за 30 лет независимости Украины не было запроектировано ни одной новой станции, а существующие станции уже через 15-20 лет выработают свой ресурс и будут выведены из эксплуатации...

Я не знаю кто там что проектирует, но обычно в хозяйственной деятельности в стоимости использования, скажем, трактора принято учитывать не только ГСМ и зарплату механика, а и амортизацию стоимости трактора, как такового. Куда она потом идёт - это другой вопрос. Если мы АЭС планируем менять на солнечные такой же мощности, то тоже вариант: та часть, которая амортизация, вкладывается в постройку СЭС, а не новой АЭС. Только не надо говорить, что себестоимость - 57 копеек. Думаю, что одной амортизации там в разы больше.

без проектирования не может появиться ни одна станция. разработка проекта станции по продолжительности занимает 2,5-3 года + 5-7 лет продолжается строительство станции и монтажа оборудования...

в 57 коп. амортизация составляет примерно 25%...

с точки зрения здравого смысла вложения в 1 кВт мощности на АЭС обходятся в 5-7 раз меньше чем в 1 кВт мощности СЭС...

НЕ ПРАВЫ.
Обоя!
1. При Порошенко закончен проект "Укрытие", а это миллиарды евро.
2. Принято решение о достройке 2х реакторов.
3. И Строительстве новых двух.
Был движ с Нижнеднестровской ГАЭС.

В энергетике амортизационные отчисления (по крайней мере было раньше - до Чернобыля), считались в 30%.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:55

  moveton написав:Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС.

вот только правильный ли это курс?...
Тракторист
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  #<1 ... 89101112>
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