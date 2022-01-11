Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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moveton написав:Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС.
вот только правильный ли это курс?...
Понятия не имею Но, теоретически, ответственные за него люди должны после замены оставить энергогенерирующие мощности не менее генерирующими и экономически эффективными, чем сейчас. А, наверное, и более, иначе зачем менять? Для этого эти люди на свои посты и выбраны.
moveton написав:Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС.
вот только правильный ли это курс?...
Понятия не имею Но, теоретически, ответственные за него люди должны после замены оставить энергогенерирующие мощности не менее генерирующими и экономически эффективными, чем сейчас. А, наверное, и более, иначе зачем менять? Для этого эти люди на свои посты и выбраны.
вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...
в настоящее время "ответственные" планомерно уничтожают отечественную ядерную энергетику...
moveton написав:Для этого эти люди на свои посты и выбраны.
вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...
Как законопослушный гражданин страны, вынужден верить. Что мне ещё остаётся?
Тракторист написав:в настоящее время "ответственные" планомерно уничтожают отечественную ядерную энергетику...
Возможно. И я не то, чтобы против её уничтожения. Главное, чтобы замена была не хуже. Справятся - флаг в руки. Они специалисты, им виднее, как лучше это реализовывать. А если ошибутся - придётся их сажать на велосипеды с генератором, чтобы крутили педали на всю ту мощность, что угробили без замены. И платить им за выработанный кВтч 57 копеек с НДС, включая туда амортизацию велосипеда.
Тракторист написав:Понятия не имею Но, теоретически, ответственные за него люди должны после замены оставить энергогенерирующие мощности не менее генерирующими и экономически эффективными, чем сейчас. А, наверное, и более, иначе зачем менять? Для этого эти люди на свои посты и выбраны.
вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...
в настоящее время "ответственные" планомерно уничтожают отечественную ядерную энергетику...
moveton написав:Для этого эти люди на свои посты и выбраны.
вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...
Как законопослушный гражданин страны, вынужден верить. Что мне ещё остаётся?
Тракторист написав:в настоящее время "ответственные" планомерно уничтожают отечественную ядерную энергетику...
Возможно. И я не то, чтобы против её уничтожения. Главное, чтобы замена была не хуже. Справятся - флаг в руки. Они специалисты, им виднее, как лучше это реализовывать. А если ошибутся - придётся их сажать на велосипеды с генератором, чтобы крутили педали на всю ту мощность, что угробили без замены. И платить им за выработанный кВтч 57 копеек с НДС, включая туда амортизацию велосипеда.
С мая 2021года, судя по вашему заключению они уже обязаны честно отрабатывать свои злодеяния "на велосипедах"
Тракторист написав:вы в это верите? посмотрите вокруг какие отрасли уничтожены за последние 30 лет и не питайте иллюзий...
Меня чисто по человечески удивляет.... Нафига мы общаемся здесь? Нафига я влазию в конфликты со всеми выкладывая статистику происходящего, заинтересованных лиц, исполнителей, шестёрок Агрессора, организованного криминала, ... Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......
Kudrjavuy написав:Нафига я влазию в конфликты со всеми выкладывая статистику происходящего, заинтересованных лиц, исполнителей, шестёрок Агрессора, организованного криминала, ... Их цель, механизм, Гешефт, пути получения, обналичивания, офшоры,......
Понятия не имею Но этих всех товарищей, а также их контролирующих, мы, типа, сами демократически выбрали, прямо или косвенно. И периодически продолжаем выбирать. Поэтому и пенять можно только на себя. В этом и сила демократии и поэтому она столь в мире популярна.