Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Тракторист написав: moveton написав:
Пока я вижу курс на замену АЭС на СЭС.
вот только правильный ли это курс?...
Курс не правильный, так как неосуществим даже в теории.
Существует базовая генерация и маневренная генерация. АЭС - база, так как АЭС не может менять свою мощность, там на выходе всегда константа по каждому блоку, а дальше просто выкл/вкл эту мощность. Маневренная генерация, даже из названия понятно, существует чтобы балансировать потребление-генерация.
СЭС - это вообще недоразумение, которое, в существующей реализации, для технарей только головная боль, так как она не база и не маневренная, а просто "помехи" (я конечно тут загнул, но в том числе "помехи", кроме генерации).
АЭС чем можно заменить? Реально только ГЭС, ГАЭС или дорогушей ТЭС, но не как не СЭС.