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Українцям пропонують вклади у
будівельні фонди замість...

Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 08:45

Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році окремим вектором розвитку первинного ринку стане створення девелоперами нових інвестиційних фондів.

Дивися повний текст Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість інвестування у квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 08:46

В Китае уже такое было))
Чем это закончилось видели!
Вы что хотите как в Китае?
(сарказм, грязные намёки на некоторых политиков)
straponesa
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