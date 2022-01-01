У 2022 році окремим вектором розвитку первинного ринку стане створення девелоперами нових інвестиційних фондів.
Дивися повний текст Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість інвестування у квартири.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 08:45
Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість...
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Дивися повний текст Українцям пропонують вклади у будівельні фонди замість інвестування у квартири.
Додано: Суб 08 січ, 2022 08:46
В Китае уже такое было))
Чем это закончилось видели!
Вы что хотите как в Китае?
(сарказм, грязные намёки на некоторых политиков)
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