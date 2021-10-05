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Ахметов піднявся в рейтингу
мільярдерів Bloomberg

Ахметов піднявся в рейтингу мільярдерів Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:30

Ахметов піднявся в рейтингу мільярдерів Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Український мільярдер Ринат Ахметов за 2021 рік подолав 131 рядок рейтингу найбагатших людей світу і подвоїв статки вдвічі – до 11,7 млрд доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:30

самая главная новость, наконец то выбрался с нищеты
велвел
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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