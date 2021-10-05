Український мільярдер Ринат Ахметов за 2021 рік подолав 131 рядок рейтингу найбагатших людей світу і подвоїв статки вдвічі – до 11,7 млрд доларів.
Дивися повний текст Ахметов піднявся в рейтингу мільярдерів Bloomberg.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:30
Ахметов піднявся в рейтингу мільярдерів Bloomberg
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Дивися повний текст Ахметов піднявся в рейтингу мільярдерів Bloomberg.
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:16
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