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Як правильно заряджати смартфон,
щоб не зіпсувати батарею

Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 07:50

Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею

Пропонуємо до обговорення:
Правильна зарядка – один із факторів, здатних продовжити роботу батареї.

Дивися повний текст Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 07:50

Дел других нет, кроме как вокруг батареи смартфона танцевать, при том, что само железо или умирает, или устаревает раньше, чем батарейка.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:22

Уже писали лет 10 назад на ИТ-сайтах. Не новости.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:27

Статья написана только для того, чтоб заполнить место. Требования к зарядке литийполимерных батарей не меняются уже много лет. Единственное из всего это то, что не оставляйте на солнце, li-po боится высоких температур.
slawaw1968
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:35

Откуда непонятный сайт курс знает как правильно заряжать батарею - он какие-то исследования проводил??
  summacut написав:Дел других нет, кроме как вокруг батареи смартфона танцевать, при том, что само железо или умирает, или устаревает раньше, чем батарейка.

ага, в батарее есть контроллер, который сам знает, сколько ее нужно заряжать. И если бы 100% было много, то его бы понизили.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:42

Re: Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батаре

Добавлю от себя нашел в хламе старый se750 примерно 2006 г. Зарядился и пару суток продержал, все мои айфоны начиная с 4 уже посдыхали именно из за батарей, зарядку берут потом от5 до 30 минут и тухнут. Менять нет смысла, разве что за 100 грн но за такую цену можно купить мертвую китайскую подделку с 20% ёмкости от номинала.

Согласен с теми кто пишет что аккумуляторы перестали делать с долгим сроком службы, следующий этап их сделают вообще незаменяемыми например приклеят на суперклей. Чтобы вы поскорее купили новый телефон. Как не заряжай через год-два он всё равно сдохнет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:57

Re: Як правильно спати зі смартфонном, щоб не зіпсувати)))

Там пише, щоб не залишати надовго заряджений телефон на зарядці в резетцці...
Але ж, на мою думку (та й багатьох знайомих опитав про це) - всі ми частенько ставимо на зарядку телефон перед сном і лише зранку вимикаємо ;)
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:47

в основном написана чушь. За исключением рекомендаций по температуре. Если это не дешевая китайская зарядка для фонарика, то контроллер заряда сам отключает и включает заряд по мере необходимости. Кроме того, в аккумуляторе есть защита, которая отключит его при сильном разряде или попытке перезарядить.

Держать аккумулятор в разряженном состоянии длительное время не стоит. До 100% при длительном хранении аккумулятора тоже не стоит заряжать, но это не столь критично, просто немного позволяет снизить деградацию емкости со временем.

Так что не бойтесь держать телефон на зарядке, плохо аккумулятору от этого не будет. Плохо будет если его постоянно держать в разряженном состоянии или заряжать и пользоваться на морозе или в жаре.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:53

  vitaliian написав:незаменяемыми например приклеят на суперклей. Чтобы вы поскорее купили новый телефон. Как не заряжай через год-два он всё равно сдохнет.


приклеенный аккумулятор можно отклеить и купить на али подходящий по размеру. Обычно у китайских аккумуляторов с али глючные платы защиты, но её можно снять с оригинального, перепаковав аккумулятор.
Цитрин
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