Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею

Додано: Нед 09 січ, 2022 19:47

в основном написана чушь. За исключением рекомендаций по температуре. Если это не дешевая китайская зарядка для фонарика, то контроллер заряда сам отключает и включает заряд по мере необходимости. Кроме того, в аккумуляторе есть защита, которая отключит его при сильном разряде или попытке перезарядить.



Держать аккумулятор в разряженном состоянии длительное время не стоит. До 100% при длительном хранении аккумулятора тоже не стоит заряжать, но это не столь критично, просто немного позволяет снизить деградацию емкости со временем.



Так что не бойтесь держать телефон на зарядке, плохо аккумулятору от этого не будет. Плохо будет если его постоянно держать в разряженном состоянии или заряжать и пользоваться на морозе или в жаре.