Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею

Додано: Пон 10 січ, 2022 03:44

Ромасик написав: ага, в батарее есть контроллер, который сам знает, сколько ее нужно заряжать. И если бы 100% было много, то его бы понизили. ага, в батарее есть контроллер, который сам знает, сколько ее нужно заряжать. И если бы 100% было много, то его бы понизили.

Не поспоришь, но тут нужно понимать "много" для чего. Контроллеры настраивают в понимании, что "много" - это когда аккум взрывается. Но использование литиевого аккума в зоне высокого заряда действительно изнашивает его быстрее, чем в зоне среднего заряда. Это производители уже даже в устройствах отражают. Смартфон у меня включает зелёную лампочку после зарядки до 90% (не уверен, правда, что это связано со сроком службы, а не с тем, что после этого порога зарядка начинает идти значительно медленнее). На планшете есть настройка "показывать 80% заряда, как 100%" и к ней даже пояснение, что так, конечно, от "полного" акка планшет разрядится быстрее, но сам акк, хоть его и нужно будет заряжать чаще, сохранит максимальную ёмкость подольше. Впрочем, желающие могут продолжать считать, что Samsung ничего в акках не понимает и этим режимом не пользоваться.Всё это, действительно, в более профильных местах обсуждено уже довольно давно, хотя скорее 5 лет назад, чем 10.