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Чому ринок землі не вплине
на сільське господарство у...

Чому ринок землі не вплине на сільське господарство у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:53

Чому ринок землі не вплине на сільське господарство у...

Пропонуємо до обговорення:
Відкриття ринку землі на початку створює певні ризики для економіки.

Дивися повний текст Чому ринок землі не вплине на сільське господарство у 2022 році — експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:54

Оставьте все как было, просит Мартынюк, бывший решала гройсмана из геокадастра, не мешайте агробаронам за бесценок варварски эксплуатировать арендованную землю.
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