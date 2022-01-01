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Названо типову помилку при сплаті штрафів за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 січ, 2022 22:51
Пропонуємо до обговорення:
Майже кожен водій стикається з необхідністю сплати штрафів за порушення ПДР.
Дивися повний текст Названо типову помилку при сплаті штрафів за порушення ПДР
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Додано: Нед 09 січ, 2022 22:52
А искать по гос номеру машины государству совесть не позволяет ?
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gretzky_vic
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:16
Установить приложение "Дія" и не морочить голову!
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