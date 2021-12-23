Ірландська компанія Coincub підготувала звіт Global Crypto Ranking за четвертий квартал 2021 року.
Дивися повний текст Рейтинг країн із розвиненою криптоіндустрією: Україна на 22 місці.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 04:01
Рейтинг країн із розвиненою криптоіндустрією: Україна на...
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Дивися повний текст Рейтинг країн із розвиненою криптоіндустрією: Україна на 22 місці.
Додано: Пон 10 січ, 2022 04:02
Как попасть на 22е место из двух сотен стран в мире? Достаточно просто ничего не делать, продолжать не признавать крипту платёжным средством и вывод крипты в фиат обкладывать налогом на доход со всей суммы вывода. Видимо, на более низких местах или сажают или забирают при выводе эдак половину.
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