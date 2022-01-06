За третій квартал 2021 року заощадження українців збільшилися на 9,4 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:21
Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Дивися повний текст Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату.
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