За третій квартал 2021 року заощадження українців збільшилися на 9,4 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:21
Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Дивися повний текст Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату.
Додано: Пон 10 січ, 2022 10:26
Додано: Пон 10 січ, 2022 11:19
_hunter Это вы за расходы "слуг" и другой нечести ? У тех да, все на мамах, папах, бабушках, женах, мужьях, ничего своего, без слез не взглянеш Но там налоговая почему то бессильна, говорят заповедник, охотится запрещено
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