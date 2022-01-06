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Як зростали доходи українців
за останні роки: дані Держстату

Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:21

Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату

Пропонуємо до обговорення:
За третій квартал 2021 року заощадження українців збільшилися на 9,4 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:21

А расходы как всегда за кадром :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:26

  Igorten написав:А расходы как всегда за кадром :)

А расходы пэрэсични очень тщательно прячут :lol: -- налоговая их только с этого года мониторить научилась, вроде как.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:19

_hunter Это вы за расходы "слуг" и другой нечести ? У тех да, все на мамах, папах, бабушках, женах, мужьях, ничего своего, без слез не взглянеш :) Но там налоговая почему то бессильна, говорят заповедник, охотится запрещено ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:35

  Igorten написав:_hunter Это вы за расходы "слуг" и ...

Я понятия не имею про кого Igorten там выше писал:
  Igorten написав:А расходы как всегда за кадром :)

-- я ровно про эту же категорию.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:57

_hunter Я у вас раздваиваюсь ? Праздники таки удались, поздравляю :)
Igorten
 
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