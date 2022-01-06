Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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_hunter Это вы за расходы "слуг" и другой нечести ? У тех да, все на мамах, папах, бабушках, женах, мужьях, ничего своего, без слез не взглянеш Но там налоговая почему то бессильна, говорят заповедник, охотится запрещено
Держстату на замєтку. Статки пенсів, яких в нас стільки ж, як і офіційно працевлаштованих, в еквіваленті долара США знизилися у 2014 році на 31%, а у 2015 році ще на 50%. Після усіх індексацій та покращень у 2021 році вони становили лише близько 67% проти 2013 року. Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?
new-user написав:Як можна рахувати доходи у гривні, яка за обраний період знецінилася у 3,5 рази?
А 3.5 раза это много или мало? И почему разы относительно доллара США? Можно относительно битка. Там тысячи раз будут и зрада куда масштабнее. Не говоря уж о том, почему нужно сравнивать с 2013м, а не с 2019м, например.
Нормально в гривне, только ж хотя бы на индекс инфляции корректировать нужно. Тогда вместо 6.8% роста получаем 1 - 1.068 / 1.094 = 2.38% обнищания. Ну и как этот "рост" распределён по населению - это отдельная тема.