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Як зростали доходи українців
за останні роки: дані Держстату

Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 09:22

  new-user написав:Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року. Потім порівняєш ту купу товарів із сьогоднішньою за ті ж гроші. Ото і буде різниця бакса 90 та 20 років.


до ковида у доллара инфляция была стабильная около 2% в год. С 90-го до 20-го 30 лет = 60%. Т.е. в 90-ых на 100 долларов можно было купить грубо говоря в два раза больше.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:17

  Цитрин написав:
  new-user написав:Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року. Потім порівняєш ту купу товарів із сьогоднішньою за ті ж гроші. Ото і буде різниця бакса 90 та 20 років.


до ковида у доллара инфляция была стабильная около 2% в год. С 90-го до 20-го 30 лет = 60%. Т.е. в 90-ых на 100 долларов можно было купить грубо говоря в два раза больше.
Так, і калькулятор є https://www.statbureau.org/ru/united-st ... mount=1000
new-user
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:42

  moveton написав:
  new-user написав:Звісно включно з періодом обвалу гривні утричі, важким наступним відновленням доходів працевлаштованих до довоєнного рівня в екв.долара, і так і не сягнувшими того рівня пенсіями. У зв'язку з чим запитання щодо адекватності самої назви теми.

Математически, рост бывает и отрицательный. Тем не менее, раздел называется "Обговорення статей", а не только их тем, поэтому стоит заглянуть и в статью. У неё две независимые части:
1) Рост в первых трёх кварталах 2021го. Там данные только по номинальному росту, искать поазатели инфляции предполагается самостоятельно. Да и вообще не пойми что они там с чем сравнивают. Поэтому можно считать, что про этот год они ничего не написали.
2) табличка 2012-2020. Там есть колонка и изменений реального дохода. Я так понимаю, что под "реальным" имеется в виду учёт инфляции, а не зарплат в конвертах, как это обычно имеют в виду пересичные. Если перемножить то, что в табличке:
1.139 * 1.061 * 0.885 * 0.796 * 1.02 * 1.109 * 1.109 * 1.09 * 1.045 = 21.7%
Вполне себе положительный рост даже реального дохода. Отвечаю на вставший вопрос: адекватно называется тема...
Так, для офіційно працевлаштованих +21,7% схоже на правду. Але стаття про зростання доходів українців, а не лише офіційних з/п працевлаштованих. А оскільки легально зайнятого населення в нас стільки ж, скільки пенсіонерів, в яких за вказаний період реальні доходи впали на 33%, то загального позитивного зростання ніяк не виходить.

Назва статті і її зміст працюють на підтримку хибної теорії про наше зростання, якого насправді нема. Україна є єдиною в Європі країною, яка за рівнем ВВП на душу впала проти кінця 80-х в константі долара. Після 14 року ми вижили не завдяки зростанню, а за рахунок трьох джерел - обвалу виплати пенсам, припливу щомісяця мільярда+ доларів від заробітчан і експорту зернових та олії. Тим часом деградація усієї економіки добігає кінця.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:32

  new-user написав:Так, для офіційно працевлаштованих +21,7% схоже на правду. Але стаття про зростання доходів українців, а не лише офіційних з/п працевлаштованих. А оскільки легально зайнятого населення в нас стільки ж, скільки пенсіонерів, в яких за вказаний період реальні доходи впали на 33%, то загального позитивного зростання ніяк не виходить.

Пруф на то, что пенсии сюда не включены? После таблички идёт расклад по источникам:
зарплата составляет 45,8% в структуре доходов украинцев;
социальные выплаты — 29,3%;
смешанный доход — 22,7%;
доход, полученный от собственности, — 2,2%.

Судя по нехилой части соцвыплат, это пенсия в основном и есть. Вряд ли у нас на больничные и пособия по безработице так много тратится.
moveton
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