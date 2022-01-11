Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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new-user написав:Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року. Потім порівняєш ту купу товарів із сьогоднішньою за ті ж гроші. Ото і буде різниця бакса 90 та 20 років.
до ковида у доллара инфляция была стабильная около 2% в год. С 90-го до 20-го 30 лет = 60%. Т.е. в 90-ых на 100 долларов можно было купить грубо говоря в два раза больше.
new-user написав:Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року. Потім порівняєш ту купу товарів із сьогоднішньою за ті ж гроші. Ото і буде різниця бакса 90 та 20 років.
до ковида у доллара инфляция была стабильная около 2% в год. С 90-го до 20-го 30 лет = 60%. Т.е. в 90-ых на 100 долларов можно было купить грубо говоря в два раза больше.
new-user написав:Звісно включно з періодом обвалу гривні утричі, важким наступним відновленням доходів працевлаштованих до довоєнного рівня в екв.долара, і так і не сягнувшими того рівня пенсіями. У зв'язку з чим запитання щодо адекватності самої назви теми.
Математически, рост бывает и отрицательный. Тем не менее, раздел называется "Обговорення статей", а не только их тем, поэтому стоит заглянуть и в статью. У неё две независимые части: 1) Рост в первых трёх кварталах 2021го. Там данные только по номинальному росту, искать поазатели инфляции предполагается самостоятельно. Да и вообще не пойми что они там с чем сравнивают. Поэтому можно считать, что про этот год они ничего не написали. 2) табличка 2012-2020. Там есть колонка и изменений реального дохода. Я так понимаю, что под "реальным" имеется в виду учёт инфляции, а не зарплат в конвертах, как это обычно имеют в виду пересичные. Если перемножить то, что в табличке: 1.139 * 1.061 * 0.885 * 0.796 * 1.02 * 1.109 * 1.109 * 1.09 * 1.045 = 21.7% Вполне себе положительный рост даже реального дохода. Отвечаю на вставший вопрос: адекватно называется тема...
Так, для офіційно працевлаштованих +21,7% схоже на правду. Але стаття про зростання доходів українців, а не лише офіційних з/п працевлаштованих. А оскільки легально зайнятого населення в нас стільки ж, скільки пенсіонерів, в яких за вказаний період реальні доходи впали на 33%, то загального позитивного зростання ніяк не виходить.
Назва статті і її зміст працюють на підтримку хибної теорії про наше зростання, якого насправді нема. Україна є єдиною в Європі країною, яка за рівнем ВВП на душу впала проти кінця 80-х в константі долара. Після 14 року ми вижили не завдяки зростанню, а за рахунок трьох джерел - обвалу виплати пенсам, припливу щомісяця мільярда+ доларів від заробітчан і експорту зернових та олії. Тим часом деградація усієї економіки добігає кінця.
new-user написав:Так, для офіційно працевлаштованих +21,7% схоже на правду. Але стаття про зростання доходів українців, а не лише офіційних з/п працевлаштованих. А оскільки легально зайнятого населення в нас стільки ж, скільки пенсіонерів, в яких за вказаний період реальні доходи впали на 33%, то загального позитивного зростання ніяк не виходить.
Пруф на то, что пенсии сюда не включены? После таблички идёт расклад по источникам: зарплата составляет 45,8% в структуре доходов украинцев; социальные выплаты — 29,3%; смешанный доход — 22,7%; доход, полученный от собственности, — 2,2%.
Судя по нехилой части соцвыплат, это пенсия в основном и есть. Вряд ли у нас на больничные и пособия по безработице так много тратится.