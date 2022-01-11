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Як зростали доходи українців
за останні роки: дані Держстату

Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 09:22

  new-user написав:Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року. Потім порівняєш ту купу товарів із сьогоднішньою за ті ж гроші. Ото і буде різниця бакса 90 та 20 років.


до ковида у доллара инфляция была стабильная около 2% в год. С 90-го до 20-го 30 лет = 60%. Т.е. в 90-ых на 100 долларов можно было купить грубо говоря в два раза больше.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:17

  Цитрин написав:
  new-user написав:Візьми 100 баксів будь-якого року випуску і поїдь з ними до магазину 1990 року. Потім порівняєш ту купу товарів із сьогоднішньою за ті ж гроші. Ото і буде різниця бакса 90 та 20 років.


до ковида у доллара инфляция была стабильная около 2% в год. С 90-го до 20-го 30 лет = 60%. Т.е. в 90-ых на 100 долларов можно было купить грубо говоря в два раза больше.
Так, і калькулятор є https://www.statbureau.org/ru/united-st ... mount=1000
new-user
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:42

  moveton написав:
  new-user написав:Звісно включно з періодом обвалу гривні утричі, важким наступним відновленням доходів працевлаштованих до довоєнного рівня в екв.долара, і так і не сягнувшими того рівня пенсіями. У зв'язку з чим запитання щодо адекватності самої назви теми.

Математически, рост бывает и отрицательный. Тем не менее, раздел называется "Обговорення статей", а не только их тем, поэтому стоит заглянуть и в статью. У неё две независимые части:
1) Рост в первых трёх кварталах 2021го. Там данные только по номинальному росту, искать поазатели инфляции предполагается самостоятельно. Да и вообще не пойми что они там с чем сравнивают. Поэтому можно считать, что про этот год они ничего не написали.
2) табличка 2012-2020. Там есть колонка и изменений реального дохода. Я так понимаю, что под "реальным" имеется в виду учёт инфляции, а не зарплат в конвертах, как это обычно имеют в виду пересичные. Если перемножить то, что в табличке:
1.139 * 1.061 * 0.885 * 0.796 * 1.02 * 1.109 * 1.109 * 1.09 * 1.045 = 21.7%
Вполне себе положительный рост даже реального дохода. Отвечаю на вставший вопрос: адекватно называется тема...
Так, для офіційно працевлаштованих +21,7% схоже на правду. Але стаття про зростання доходів українців, а не лише офіційних з/п працевлаштованих. А оскільки легально зайнятого населення в нас стільки ж, скільки пенсіонерів, в яких за вказаний період реальні доходи впали на 33%, то загального позитивного зростання ніяк не виходить.

Назва статті і її зміст працюють на підтримку хибної теорії про наше зростання, якого насправді нема. Україна є єдиною в Європі країною, яка за рівнем ВВП на душу впала проти кінця 80-х в константі долара. Після 14 року ми вижили не завдяки зростанню, а за рахунок трьох джерел - обвалу виплати пенсам, припливу щомісяця мільярда+ доларів від заробітчан і експорту зернових та олії. Тим часом деградація усієї економіки добігає кінця.
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:32

  new-user написав:Так, для офіційно працевлаштованих +21,7% схоже на правду. Але стаття про зростання доходів українців, а не лише офіційних з/п працевлаштованих. А оскільки легально зайнятого населення в нас стільки ж, скільки пенсіонерів, в яких за вказаний період реальні доходи впали на 33%, то загального позитивного зростання ніяк не виходить.

Пруф на то, что пенсии сюда не включены? После таблички идёт расклад по источникам:
зарплата составляет 45,8% в структуре доходов украинцев;
социальные выплаты — 29,3%;
смешанный доход — 22,7%;
доход, полученный от собственности, — 2,2%.

Судя по нехилой части соцвыплат, это пенсия в основном и есть. Вряд ли у нас на больничные и пособия по безработице так много тратится.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 12:19

  moveton написав:
  new-user написав:Так, для офіційно працевлаштованих +21,7% схоже на правду. Але стаття про зростання доходів українців, а не лише офіційних з/п працевлаштованих. А оскільки легально зайнятого населення в нас стільки ж, скільки пенсіонерів, в яких за вказаний період реальні доходи впали на 33%, то загального позитивного зростання ніяк не виходить.

Пруф на то, что пенсии сюда не включены? После таблички идёт расклад по источникам:
зарплата составляет 45,8% в структуре доходов украинцев;
социальные выплаты — 29,3%;
смешанный доход — 22,7%;
доход, полученный от собственности, — 2,2%.

Судя по нехилой части соцвыплат, это пенсия в основном и есть. Вряд ли у нас на больничные и пособия по безработице так много тратится.
Зростання середньої з/п з 13 по 21 роки в еквіваленті $ майже дорівнює отим 21,7%. Подивіться https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/ - виходить близько +22%, тож це зростання однозначно лише офіційно працевлаштованих.

Рахую дохід пенсів за 21 рік, щоб актуально було, хоча дані поки тільки за 11 міс. Проти 20 року він трохи зріс. Пенсіонерів станом на 01.10.2021 в нас 10,45 млн. з середньою по року пенсією ~3700/27.5 = $135. В 13 році вона була близько 1471/8=$184. "Зростання" реальних доходів пенсіонерів виходить (135-184)/184= -27%.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 12:36

  new-user написав:
  moveton написав:Пруф на то, что пенсии сюда не включены? После таблички идёт расклад по источникам:
зарплата составляет 45,8% в структуре доходов украинцев;
социальные выплаты — 29,3%;
смешанный доход — 22,7%;
доход, полученный от собственности, — 2,2%.

Судя по нехилой части соцвыплат, это пенсия в основном и есть. Вряд ли у нас на больничные и пособия по безработице так много тратится.

..."Зростання" реальних доходів пенсіонерів виходить (135-184)/184= -27%.

Догадки - это здорово, но есть же и более релевантный источник: сама методика расчётов Госстата. Там, правда, не очень подробно, но, как минимум, упоминается, что отчёты ПФ как-то учитывались.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:49

  moveton написав:
  new-user написав:
  moveton написав:Пруф на то, что пенсии сюда не включены? После таблички идёт расклад по источникам:
зарплата составляет 45,8% в структуре доходов украинцев;
социальные выплаты — 29,3%;
смешанный доход — 22,7%;
доход, полученный от собственности, — 2,2%.

Судя по нехилой части соцвыплат, это пенсия в основном и есть. Вряд ли у нас на больничные и пособия по безработице так много тратится.
..."Зростання" реальних доходів пенсіонерів виходить (135-184)/184= - 27%.
Догадки - это здорово, но есть же и более релевантный источник: сама методика расчётов Госстата. Там, правда, не очень подробно, но, как минимум, упоминается, что отчёты ПФ как-то учитывались.
Ну які догадки, я навів конкретні цифри зарплат і пенсій, а не просто якось їх врахував. І воно не б'ється зі звітом про зростання доходів усіх українців, бо близьке до того зростання мають лише самі офіційні зарплати.
Єдине, що може врятувати авторів, це зарахування ними тіньових доходів. За визначенням це темна річ, зміни якої достеменно відстежити важко, проте маніпулювати зручно.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 04:10

  new-user написав:Ну які догадки, я навів конкретні цифри зарплат і пенсій, а не просто якось їх врахував. І воно не б'ється зі звітом про зростання доходів усіх українців, бо близьке до того зростання мають лише самі офіційні зарплати.

Вот такие и догадки. Госстат складывает огромный котёл всякого разного. Он говорит, что данные ПФ туда тоже входят. Согласно презумпции невиновности, нужно верить. Можно удивляться, что многовато получилось и попросить Госстат раскрыть точные слагаемые, но из только двух этих слагаемых рановато делать вывод, что доходы должны быть свосем не такими. Может там пособий по безработице и пакетов малыша стали давать гораздо больше? Вон, сейчас тыщу за вакцинацию дают. Тоже, небось, в госстатовский доход добавится.
moveton
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