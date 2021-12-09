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"Укртелеком" активно здає в оренду нерухомість під...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:14
Пропонуємо до обговорення:
За 2021 рік "Укртелеком" здав у оренду 95 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. Водночас загальна площа приміщень, що здаються в оренду, досягла на кінець минулого року показника в 525 тисяч "квадратів".
Дивися повний текст \"Укртелеком\" активно здає в оренду нерухомість під комерційні приміщення
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:14
Телеком,как и много других "похоронили" благодаря государственным "менеджерам".
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sena_2008atp
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:39
sena_2008atp написав:
Телеком,как и много других "похоронили" благодаря государственным "менеджерам".
Так он и у частников побывал -- никакого положительного эффекта это не дало
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_hunter
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:08
_hunter написав: sena_2008atp написав:
Телеком,как и много других "похоронили" благодаря государственным "менеджерам".
Так он и у частников побывал -- никакого положительного эффекта это не дало
Ну да, манагеры Ахметова демонтировали медный кабель, оставив абонентов без связи, после чего - банально вернули государству Укртелеком, обещая заменить демонтированные на оптико-волоконные кабеля...
Напоминает ситуацию с варварски выкопанным и сданным в утиль высокочастотным кабелем связи стран Варшавского договора.
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Миша-клиент
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