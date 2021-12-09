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"Укртелеком" активно здає в
оренду нерухомість під...

"Укртелеком" активно здає в оренду нерухомість під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:14

"Укртелеком" активно здає в оренду нерухомість під...

Пропонуємо до обговорення:
За 2021 рік "Укртелеком" здав у оренду 95 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. Водночас загальна площа приміщень, що здаються в оренду, досягла на кінець минулого року показника в 525 тисяч "квадратів".

Дивися повний текст \"Укртелеком\" активно здає в оренду нерухомість під комерційні приміщення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:14

Телеком,как и много других "похоронили" благодаря государственным "менеджерам".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:39

  sena_2008atp написав:Телеком,как и много других "похоронили" благодаря государственным "менеджерам".

Так он и у частников побывал -- никакого положительного эффекта это не дало :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:08

  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:Телеком,как и много других "похоронили" благодаря государственным "менеджерам".

Так он и у частников побывал -- никакого положительного эффекта это не дало :lol:


Ну да, манагеры Ахметова демонтировали медный кабель, оставив абонентов без связи, после чего - банально вернули государству Укртелеком, обещая заменить демонтированные на оптико-волоконные кабеля...
Напоминает ситуацию с варварски выкопанным и сданным в утиль высокочастотным кабелем связи стран Варшавского договора.
Миша-клиент
 
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