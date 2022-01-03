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Від мемів до цифрових картин:
ринок NFT зріс у майже 400...

Від мемів до цифрових картин: ринок NFT зріс у майже 400...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:36

Від мемів до цифрових картин: ринок NFT зріс у майже 400...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг торгів NFT перевищив 13 мільярдів доларів наприкінці 2021 року.

Дивися повний текст Від мемів до цифрових картин: ринок NFT зріс у майже 400 разів за рік.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:36

Нфти шменфти... Однажды ты слишком резко обернёшься и текстуры за твоей спиной не успеют прогрузится..
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Модератори: Ірина_, Модератор

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