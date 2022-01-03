Обсяг торгів NFT перевищив 13 мільярдів доларів наприкінці 2021 року.
Дивися повний текст Від мемів до цифрових картин: ринок NFT зріс у майже 400 разів за рік.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:36
Від мемів до цифрових картин: ринок NFT зріс у майже 400...
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Дивися повний текст Від мемів до цифрових картин: ринок NFT зріс у майже 400 разів за рік.
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:36
Нфти шменфти... Однажды ты слишком резко обернёшься и текстуры за твоей спиной не успеют прогрузится..
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