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Скільки коштує нове житло у
передмісті Києва (інфографіка)

Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:54

Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що стежить за ринком нерухомості, дізнався, як змінились ціни на житло на первинці у передмісті Києва.

Дивися повний текст Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:54

В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40% район СМУ или гостомельского шоссе намного дешевле. То что ближе к новой трассе дороже. ЖК Ютландия в эталонном 2018 ещё на этапе сдачи был по 1050уе метр (переуступки).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:58

  vitaliian написав:В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40%


А в Ирпене есть жизнь?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:58

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40%


А в Ирпене есть жизнь?

Мошки это маленькая жизнь
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:32

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40%


А в Ирпене есть жизнь?

Там нет сервиса. Своих мастеров нет, а киевские или не хотят ехать, или лупят цены.
Например, сломался холодильник.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:41

p_a_l да сантехника я тоже из Киева вызывал, вышло на 400 грн дешевле. Ирпень слишком платежеспособный и бизнес это чувствует.
vitaliian
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