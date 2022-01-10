Finance.ua як портал, що стежить за ринком нерухомості, дізнався, як змінились ціни на житло на первинці у передмісті Києва.
Дивися повний текст Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка).
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Додано: Вів 11 січ, 2022 10:54
Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка).
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:54
В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40% район СМУ или гостомельского шоссе намного дешевле. То что ближе к новой трассе дороже. ЖК Ютландия в эталонном 2018 ещё на этапе сдачи был по 1050уе метр (переуступки).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:58
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:58
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:32
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:41
p_a_l да сантехника я тоже из Киева вызывал, вышло на 400 грн дешевле. Ирпень слишком платежеспособный и бизнес это чувствует.
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