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В Україні почали стягувати
«податок на Google»

В Україні почали стягувати «податок на Google»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:11

В Україні почали стягувати «податок на Google»

Пропонуємо до обговорення:
Закон "про податок на Google" повністю набув чинності з 1 січня 2022 року.

Дивися повний текст В Україні почали стягувати «податок на Google».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:11

Гетьманцев считает всех вокруг просто идиотами ))
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