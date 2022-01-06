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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:45

  Прораб написав:
  andrijk777 написав:Тому що малі зарплати і мало працюючих(по відношенню до кількості пенсіонерів).

Тобто, за логікою, якщо залишитися тут працювати, то потім не отримаєш пенсії взагалі.

Ні.
За цією логікою - якщо через 20 років(наприклад) у нас будуть норм зарплати, то будуть і норм пенсії. Якщо ні, то ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:38

  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:А какие зарплаты были при союзе?200рублей средняя.человек отработал на заводе и получал 200-400 руб. Сейчас за этот же труд платят 10000. За советскую зарплату насчитывают 1900гр,а за сегодняшнюю 5000.Где справедливость и логика?

А и пофиг какие при совке ЗП были: накопительную систему тогда сделать не сподобились -- а при солидарке пенсия напрямую зависит от отчислений в ПФ. А когда на одного работающего больше одного пенса приходится:
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... -i-dumayte
-- а работающему еще и семью кормить нужно, кроме пенсов -- все вполне справедливо получается.


це на одного офіційно працевлаштованого один пенсіонер приходиться. але фактично картина трохи інша, оскільки в нас напевно ще ж стільки ж ніяк неоформлених працівників, або ж частина з них оформлених на мінімалку + конверт. відповідно скільки грошей повз касу. я сподіваюся що ви цей факт заперечувати не будете і, як завжди, не будете вимагати "пруфів" у підтвердження? :) і це недопрацювання саме таких "гетьманцевих", держава самоусунулася від вирішення цього питання, хоча це якраз її компетенція та і, власне, обов'язок. але ж "гетьманцевим" простіше язиком махати ніж щось робити, правда ж? і казки про накопичувальну систему розказувати, тільки забуваючи при цьому чомусь уточнити, скільки з тих накопичень залишиться за 35-40 років, якщо тільки за 25 років гривас пройшов дорогу від 1.7 до 27+. як при цьому якийсь фонд щось мав би накопичити? і це ще не рахуючи інших факторів. так що якщо б такі "гетьманцеві" рухали булками і навели (чи хоча б спробували) порядок на ринку праці, то і при існуючій системі ситуація була б значно кращою. але це працювати слід, а не язиком розмахувати і по фейсбуках дописи писати. і різним кумам/сватам/братам/іншим "потрібним людям". на хвости наступити, ну я ж так можна? :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:48

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:А какие зарплаты были при союзе?200рублей средняя.человек отработал на заводе и получал 200-400 руб. Сейчас за этот же труд платят 10000. За советскую зарплату насчитывают 1900гр,а за сегодняшнюю 5000.Где справедливость и логика?

А и пофиг какие при совке ЗП были: накопительную систему тогда сделать не сподобились -- а при солидарке пенсия напрямую зависит от отчислений в ПФ. А когда на одного работающего больше одного пенса приходится:
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... -i-dumayte
-- а работающему еще и семью кормить нужно, кроме пенсов -- все вполне справедливо получается.


це на одного офіційно працевлаштованого один пенсіонер приходиться. але фактично картина трохи інша, оскільки в нас напевно ще ж стільки ж ніяк неоформлених працівників, або ж частина з них оформлених на мінімалку + конверт. відповідно скільки грошей повз касу. я сподіваюся що ви цей факт заперечувати не будете і, як завжди, не будете вимагати "пруфів" у підтвердження? :) і це недопрацювання саме таких "гетьманцевих", держава самоусунулася від вирішення цього питання, хоча це якраз її компетенція та і, власне, обов'язок. але ж "гетьманцевим" простіше язиком махати ніж щось робити, правда ж? і казки про накопичувальну систему розказувати, тільки забуваючи при цьому чомусь уточнити, скільки з тих накопичень залишиться за 35-40 років, якщо тільки за 25 років гривас пройшов дорогу від 1.7 до 27+. як при цьому якийсь фонд щось мав би накопичити? і це ще не рахуючи інших факторів. так що якщо б такі "гетьманцеві" рухали булками і навели (чи хоча б спробували) порядок на ринку праці, то і при існуючій системі ситуація була б значно кращою. але це працювати слід, а не язиком розмахувати і по фейсбуках дописи писати. і різним кумам/сватам/братам/іншим "потрібним людям". на хвости наступити, ну я ж так можна? :D

Ну да -- "на одного офіційно працевлаштованого". С неофіційно працевлаштованого взносы в ПФУ взымать еще не научились :lol:

В смысле "держава самоусунулася від вирішення цього питання"? -- вон, рядышком новость:
Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це...
-- планируют именно таких "уклонистов" вылавливать. Но во все темы по попыткам вывода черно-нальщиков на свет сразу армии ботов с воплями "а с нас-то налоги за шо брать?!?" :lol:

>>> дорогу від 1.7 до 27+. як при цьому якийсь фонд щось мав би накопичити?
Дорогу до 27 _чего_ прошел? Но если мы почему-то в этом "чем-то" накопления считаем -- фонд вполне мог бы этого же "чего-то" купить на все вложенное в него бабло. Это если, как серьезные дядьки, инвестированием и прочими умнымы вещами не заниматься :lol:
_hunter
 
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