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Аналітики спрогнозували нові
коливання курсу гривні й...

Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:07

Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й...

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня економічна активність почне поступове відновлення після свят.

Дивися повний текст Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й назвали причини.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:07

Посмотрим, что на это говорит Данилишин:
https://hvylya.net/news/245141-danilish ... -v-ukraine
Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.

Он отметил со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, что потребительские цены в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, в годовом измерении индекс инфляции снизился с 10,3% до 10,0%, поскольку прошлогодняя база сравнения была выше (в декабре в прошлом году месячный темп инфляции составил 0,9%).

«Немонетарные факторы продолжают формировать основное инфляционное давление в Украине, начиная еще с октября 2020 года. Сейчас на немонетарные факторы, находящиеся вне влияния денежно-кредитной политики, приходится около 2/3 общего роста индекса инфляции», – пояснил Данилишин.

Глава совета НБУ обратил внимание, что на инфляцию повлияло повышение цен на энергоносители. «Рост цен производителей промышленной продукции, реализованной в пределах территории Украины, за год составил 69%, в т. ч. услуги электро-, газо- и теплоснабжения подорожали в 2,7 раза, стоимость сырой нефти и природного газа – в 1,7 раза , каменного угля – в 1,5 раза Удорожание энергоносителей для населения в первую очередь отразилось на стоимости содержания жилья (услуги электроснабжения подорожали на 27%, газоснабжения – на 16%), а также ценах автомобильного топлива (+27%) и услуг автоперевозки (+20%)», – рассказал он.

Данилишин отметил, что рост мировых цен на сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%. Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 г. выросли на 40%. Из-за повышения ставок акцизов стоимость табачных изделий выросла за год на 16%.

При этом, по данным главы совета НБУ, банковские депозиты населения составляют всего 20% частных потребительских расходов, а процентные ставки по депозитам слабо реагируют на изменение ключевой процентной ставки. Реальный (скорректированный на инфляцию) объем депозитов населения за год сократился, отражая ограниченность трансмиссионного эффекта по данному каналу.

«Работающие кредиты составляют менее 15% ВВП и не играют важную роль в инвестиционных процессах в реальном секторе, где преимущественно используются собственные средства предприятий. Характерно, что, несмотря на повышение процентных ставок, объем кредитования продолжал расти, что отражает слабость трансмиссионного эффекта монетарной политики по этому каналу. В то же время повышение процентной ставки повлияло на ограничение денежного предложения по каналу государственных облигаций (около 20% ВВП). В 2021 году правительство смогло позаимствовать на внутреннем рынке лишь 75% от запланированных объемов», – пояснил Данилишин.
Kudrjavuy
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