Вчорашній черговий зліт котирувань долара "налякав" всіх потенційних покупців валюти.
Дивися повний текст Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29
Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні.
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29
скільки пам"ятаю, то в січні завжди шухер і ріст курсу :)
А далі весна, потепління, хороший настрій і знову вниз.
Додано: Сер 12 січ, 2022 12:34
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:17
p_a_l
Надо бить себя по рукам, когда возникает желание покупать валюту с января по апрель.
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:43
В этом году слишком много долгов нужно отдать потом закупить газ по новым ценам с абсолютно пустыми хранилищами да и нефть постоянно идёт в рост,так что что валюты нужно куда больше чем в прошлом году,и вряд-ли увидим большие сезонные колебания доллара,разве что ускорят выпуск ОВГЗ и через день будут проводить свои пирамидальные аукционы))
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:06
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:00
Приверженцы шоуменов в управлении страной пожинают то, что посеяли. По-другому и быть не могло.
|