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Міжбанк: чому можливий новий
обвал котирувань гривні

Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29

Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні

Пропонуємо до обговорення:
Вчорашній черговий зліт котирувань долара "налякав" всіх потенційних покупців валюти.

Дивися повний текст Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29

скільки пам"ятаю, то в січні завжди шухер і ріст курсу :)
А далі весна, потепління, хороший настрій і знову вниз.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:34

  Rainbow написав:скільки пам"ятаю, то в січні завжди шухер і ріст курсу :)
А далі весна, потепління, хороший настрій і знову вниз.


ріст - не правильно.
Зростання
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:17

p_a_l

Надо бить себя по рукам, когда возникает желание покупать валюту с января по апрель.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:43

В этом году слишком много долгов нужно отдать потом закупить газ по новым ценам с абсолютно пустыми хранилищами да и нефть постоянно идёт в рост,так что что валюты нужно куда больше чем в прошлом году,и вряд-ли увидим большие сезонные колебания доллара,разве что ускорят выпуск ОВГЗ и через день будут проводить свои пирамидальные аукционы))
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:06

  livs375 написав:В этом году слишком много долгов нужно отдать потом закупить газ по новым ценам с абсолютно пустыми хранилищами да и нефть постоянно идёт в рост,так что что валюты нужно куда больше чем в прошлом году


ВоваЗе з'їздить до ВовиХу та домовиться про газ попідісят.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:00

Приверженцы шоуменов в управлении страной пожинают то, что посеяли. По-другому и быть не могло.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:00

  Omega написав:Приверженцы шоуменов в управлении страной пожинают то, что посеяли. По-другому и быть не могло.

Это точно. Помнится, при шоумене-кондитере гривну колбасило гораздо сильнее. Видимо кварталовским шоуменам еще нужно поучиться у рошеновских.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:24

  Sergei написав:
  Omega написав:Приверженцы шоуменов в управлении страной пожинают то, что посеяли. По-другому и быть не могло.

Это точно. Помнится, при шоумене-кондитере гривну колбасило гораздо сильнее. Видимо кварталовским шоуменам еще нужно поучиться у рошеновских.

То была афера с рефинансом падающих банков под шумок войны. С национализацией Привата все стихло.
Ragnar
 
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