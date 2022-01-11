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Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні
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Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Вчорашній черговий зліт котирувань долара "налякав" всіх потенційних покупців валюти.
Дивися повний текст Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні
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R2
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Додано: Сер 12 січ, 2022 11:29
скільки пам"ятаю, то в січні завжди шухер і ріст курсу :)
А далі весна, потепління, хороший настрій і знову вниз.
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Rainbow
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:34
Rainbow написав:
скільки пам"ятаю, то в січні завжди шухер і ріст курсу
А далі весна, потепління, хороший настрій і знову вниз.
ріст - не правильно.
Зростання
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p_a_l
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Додано: Сер 12 січ, 2022 14:17
p_a_l
Надо бить себя по рукам, когда возникает желание покупать валюту с января по апрель.
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Nickoss1
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Додано: Сер 12 січ, 2022 16:43
В этом году слишком много долгов нужно отдать потом закупить газ по новым ценам с абсолютно пустыми хранилищами да и нефть постоянно идёт в рост,так что что валюты нужно куда больше чем в прошлом году,и вряд-ли увидим большие сезонные колебания доллара,разве что ускорят выпуск ОВГЗ и через день будут проводить свои пирамидальные аукционы))
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livs375
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:06
livs375 написав:
В этом году слишком много долгов нужно отдать потом закупить газ по новым ценам с абсолютно пустыми хранилищами да и нефть постоянно идёт в рост,так что что валюты нужно куда больше чем в прошлом году
ВоваЗе з'їздить до ВовиХу та домовиться про газ попідісят.
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akido
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Додано: Сер 12 січ, 2022 18:00
Приверженцы шоуменов в управлении страной пожинают то, что посеяли. По-другому и быть не могло.
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Omega
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:00
Omega написав:
Приверженцы шоуменов в управлении страной пожинают то, что посеяли. По-другому и быть не могло.
Это точно. Помнится, при шоумене-кондитере гривну колбасило гораздо сильнее. Видимо кварталовским шоуменам еще нужно поучиться у рошеновских.
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Sergei
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:24
Sergei написав: Omega написав:
Приверженцы шоуменов в управлении страной пожинают то, что посеяли. По-другому и быть не могло.
Это точно. Помнится, при шоумене-кондитере гривну колбасило гораздо сильнее. Видимо кварталовским шоуменам еще нужно поучиться у рошеновских.
То была афера с рефинансом падающих банков под шумок войны. С национализацией Привата все стихло.
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Ragnar
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