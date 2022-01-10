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В Україні планують підвищити
зарплату чиновникам: кого...

В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:40

В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні мають намір підвищити посадові оклади урядовців. Заробітна плата зросте у середньому на 9,3%.

Дивися повний текст В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого стосуватиметься.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:40

Коснётся самых "бедных" и "добросовестных" граждан Украины. Смешно. :)))
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:49

Re: В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого..

  Omega написав:Коснётся самых "бедных" и "добросовестных" граждан Украины. Смешно. :)))
Підвищення зарплати стосується в тому числі керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного Суду, Офісу генпрокурора... это самые то обделенные слои населения..
и да это смешно ? нет не смешно.. это показатель что до одного места все реформы.. в стране рулит олигархически- чиновничий беспредел..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:58

Да, Джон, да. Цирк на высшем уровне.
Omega
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