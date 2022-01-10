В Україні мають намір підвищити посадові оклади урядовців. Заробітна плата зросте у середньому на 9,3%.
Дивися повний текст В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого стосуватиметься.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 11:40
В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого стосуватиметься.
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:40
Коснётся самых "бедных" и "добросовестных" граждан Украины. Смешно. :)))
Додано: Сер 12 січ, 2022 11:49
Re: В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого..
Підвищення зарплати стосується в тому числі керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного Суду, Офісу генпрокурора... это самые то обделенные слои населения..
и да это смешно ? нет не смешно.. это показатель что до одного места все реформы.. в стране рулит олигархически- чиновничий беспредел..
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