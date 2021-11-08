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Запровадження продуктових карток.
Автор ідеї пояснив, що...

Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:06

Сама по себе идея ввести для социально незащищённых слоёв населения карточки на продукты первой необходимости неплохая. Пятая часть Америки сидит на продуктовых карточках и не краснеет. Но у нас слуги народа настолько далеки от народа, что им тяжело понять, что у социально незащищённых слоёв нет не только Дии, но самих смартфонов.
warlamp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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