Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що...

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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:06
Сама по себе идея ввести для социально незащищённых слоёв населения карточки на продукты первой необходимости неплохая. Пятая часть Америки сидит на продуктовых карточках и не краснеет. Но у нас слуги народа настолько далеки от народа, что им тяжело понять, что у социально незащищённых слоёв нет не только Дии, но самих смартфонов.
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