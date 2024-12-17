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Гетманцев анонсував після
війни запровадження...

Гетманцев анонсував після війни запровадження...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 16:41

Гетманцев анонсував після війни запровадження...

Пропонуємо до обговорення:
Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, змушене буде ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб/

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Гетманцев анонсував після війни запровадження прогресивної шкали оподаткування
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 16:41

Где цифры? Это как с судом присяжных. Вместо суда присяжных ввели тройки гос.чиновников которые которые что-то будут решать.
alex7k
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:21

Re: Гетманцев анонсував після війни запровадження...

По-перше, дуже оптімістично, що війна дуже скоро закінчиться

По-друге, я ще пам"ятаю, чому саме в Україні прибрали прогресивну шкалу оподаткування.

А саме, метода оподаткування і адміністрування податків

Метода оподаткування - було до 90% податків, що саме і призвело до конвертів

Адміністрування податків - на перевірки і таке інше витрачалось багато ресурсів

То чого ж Гетьманцев виліз з пропозицією ?
Щоб добити білі зарплати, через складне оподаткування та штрафи
pesikot
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