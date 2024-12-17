Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, змушене буде ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб/
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Гетманцев анонсував після війни запровадження прогресивної шкали оподаткування
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:41
Гетманцев анонсував після війни запровадження...
Пропонуємо до обговорення:
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Гетманцев анонсував після війни запровадження прогресивної шкали оподаткування
Додано: Пон 23 гру, 2024 16:41
Где цифры? Это как с судом присяжных. Вместо суда присяжных ввели тройки гос.чиновников которые которые что-то будут решать.
Додано: Пон 23 гру, 2024 17:21
Re: Гетманцев анонсував після війни запровадження...
По-перше, дуже оптімістично, що війна дуже скоро закінчиться
По-друге, я ще пам"ятаю, чому саме в Україні прибрали прогресивну шкалу оподаткування.
А саме, метода оподаткування і адміністрування податків
Метода оподаткування - було до 90% податків, що саме і призвело до конвертів
Адміністрування податків - на перевірки і таке інше витрачалось багато ресурсів
То чого ж Гетьманцев виліз з пропозицією ?
Щоб добити білі зарплати, через складне оподаткування та штрафи
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