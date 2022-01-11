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В Україні ФОПи масово встановлюють РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:57
Примат написав:
Установить и пользоваться это две большие разницы. Просто иногда злость берет, приходишь в магазин, а тебе заявляют, что терминал "не работает", давай наличку.
Таких проще наказывать тем, что покупать не у них. Тогда или внезапно появляется возможность "попробовать, вдруг заработает", и о, чудо", или предлагают скидку, что тоже аргумент
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Faceless
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