Таких проще наказывать тем, что покупать не у них. Тогда или внезапно появляется возможность "попробовать, вдруг заработает", и о, чудо", или предлагают скидку, что тоже аргумент
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Додано: Сер 12 січ, 2022 15:57
Re: В Україні ФОПи масово встановлюють РРО
Таких проще наказывать тем, что покупать не у них. Тогда или внезапно появляется возможность "попробовать, вдруг заработает", и о, чудо", или предлагают скидку, что тоже аргумент
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:15
Один головняк от этого РРО. Приложение еще как то решает вопрос, но как оно будет работать. Первым было желание закрыться нафиг. Как всегда, "упрощают" процедру, услуги - а по факту только больше проблем и платежей.
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:27
Re: В Україні ФОПи масово встановлюють РРО
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:58
Если определенное количество ФЛП оправдывает оптимизацию налогов на общих основаниях, то вполне есть смысл большую часть маржи размазать на ФЛП.
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