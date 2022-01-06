Цього року поступово набирає популярності як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів.
Дивися повний текст «Розумні» квартири та «міський будинок»: скільки коштує трендове житло.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:13
«Розумні» квартири та «міський будинок»: скільки коштує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Розумні» квартири та «міський будинок»: скільки коштує трендове житло.
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:13
Само слово «смарт-квартира» использующееся на постсоветском пространстве – «ложный друг переводчика». Smart apartment в английском языке означает совсем другое: квартиру, оборудованную системой «умный дом». То, что у нас называют «смарт», в Европе и Америке имеет куда более красноречивое название: micro-apartment, т. е. аналог совковой гостинки.
|