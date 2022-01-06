RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Розумні» квартири та «міський
будинок»: скільки коштує...

«Розумні» квартири та «міський будинок»: скільки коштує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:13

«Розумні» квартири та «міський будинок»: скільки коштує...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року поступово набирає популярності як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів.

Дивися повний текст «Розумні» квартири та «міський будинок»: скільки коштує трендове житло.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97014
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:13

Само слово «смарт-квартира» использующееся на постсоветском пространстве – «ложный друг переводчика». Smart apartment в английском языке означает совсем другое: квартиру, оборудованную системой «умный дом». То, что у нас называют «смарт», в Европе и Америке имеет куда более красноречивое название: micro-apartment, т. е. аналог совковой гостинки.
Ragnar
 
Повідомлень: 559
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nickoss1 і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році
R2 » Вів 11 січ, 2022 16:34
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 07:19
sintic2905
Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка)
R2 » Вів 11 січ, 2022 10:54
4 20798
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 13:41
vitaliian
Українки отримають доплати до пенсії: кому і скільки...
R2 » Чет 06 січ, 2022 20:14
2 281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 січ, 2022 21:26
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.