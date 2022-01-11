Про це повідомив радник президента України Олег Устенко.
Дивися повний текст У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні зростуть ще на 10-20%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54
У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні зростуть ще на 10-20%.
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:54
"Чудесно-сказочный" новогодне-рождественский подарок всем украинцам от преЗедента!
|