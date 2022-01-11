У Зеленського заявили, що ціни на продукти в Україні...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
moveton написав:А можно её будет покупать только тот, кому она нужна? Лично мне - не очень.
Так никто не спрашивает нужна или нет. Вы думаете это народ просил проводить дискриминацию с сертификатами? Может народ просил повышать цены и налоги? Или может народ просил отдавать госпредприятия олигархам? А может народ просил землю иностранцам продавать?
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 13 січ, 2022 01:14, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:Или 18.43 / 42 = 43.88% всего населения.
Тут, как посмотреть. Активно: да. Но нынешняя система неявно предполагает, что все, кто в выборах по каким-то причинам не участвует, согласны с большинством из активных. А по такому подсчёту все 90% наберутся. Лень точное число выводить.
Цитрин написав:Но тут важно другое. Никакое голосование не дает полномочий нарушать права прописанные в Конституции Украины.
Возможно. И что там законодательство говорит про контролирующий механизм таких нарушений? Конституционный суд? Так он активно следит. Из относительно недавнего: Скасувати кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію у деклараціях публічних осіб та позбавити НАЗК повноважень здійснювати перевірку таких декларацій (Рішення КСУ № 13-р/2020 від 27.10.2020);
Виключити з Кримінального кодексу України статтю, за якою суддю може бути притягнуто до відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення (Рішення КСУ № 7-р/2020 від 11.06.2020);
moveton написав:Виключити з Кримінального кодексу України статтю, за якою суддю може бути притягнуто до відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення (Рішення КСУ № 7-р/2020 від 11.06.2020);
Работают люди. Всё хорошо.
1. Велика Палата Верховного Суду - було створено 2018року. 2. Вже у травні 2018 року ця группіровка нанесла таку кількість шламу, спустив через колено...ЕСПЧ! Что даже при Ворах не допускалось. Но клоун будет их крыть, платить Тупицкому официально миллионы отступных... - ибо это выгодно. Они крышуют весь бедлам во власти и хозяев наших правителей. Что оказались недоступны, странным образом и американским санкциям.