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Гетманцев розповів, що чекає
на українців, які куплять...

Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:31

Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять квартиру.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:59

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