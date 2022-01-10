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Гетманцев розповів, що чекає
на українців, які куплять...

Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:31

Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять квартиру.
R2
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ovsivolo
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Гетьманцев и Зе уже амнистировали свои наворованные ?
zrada_org
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:01

«Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива»
Это что ? Индульгенция или импотенция?
ami2017
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:02

Гетьманцев заплатил налоги за многие годы?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:37

  Scotch написав:Гетьманцев заплатил налоги за многие годы?

Он всё на маму записал, а мама задекларировала что она мол кому то одолжила 650 тыс. дол., чтоб типа объяснить будущие приходы, а амнистия это для лохов!
ЗЕсрань же не лохи, их вошдь так сказал!
komp
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