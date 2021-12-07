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Один шанс на мільйон: щасливчик
несподівано заробив $270...

Один шанс на мільйон: щасливчик несподівано заробив $270...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:38

Один шанс на мільйон: щасливчик несподівано заробив $270...

Пропонуємо до обговорення:
Невідомий майнер заробив близько $270 тис., коли йому посміхнулася удача і він самостійно добув блок в ланцюжку мережі біткойна (BTC). Такого повороту навряд чи хтось міг очікувати, оскільки його шанси оцінювалися в 1 до 1,36 млн.

Дивися повний текст Один шанс на мільйон: щасливчик несподівано заробив $270 тис. на биткойні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:38

Какой-то бред: спаливанием элэнергии генерируется валюта в случайом количестве, ценность которой обеспечена только верой в нее ее же пользователей...
linkov_panels
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Модератори: Ірина_, Модератор

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