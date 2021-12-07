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Один шанс на мільйон: щасливчик несподівано заробив $270...
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Невідомий майнер заробив близько $270 тис., коли йому посміхнулася удача і він самостійно добув блок в ланцюжку мережі біткойна (BTC). Такого повороту навряд чи хтось міг очікувати, оскільки його шанси оцінювалися в 1 до 1,36 млн.
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R2
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:38
Какой-то бред: спаливанием элэнергии генерируется валюта в случайом количестве, ценность которой обеспечена только верой в нее ее же пользователей...
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linkov_panels
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:36
linkov_panels написав:
Какой-то бред: спаливанием элэнергии генерируется валюта в случайом количестве, ценность которой обеспечена только верой в нее ее же пользователей...
Фиат точно так же генерируется спаливанием энергии, а если в наличном виде, ещё и вымазыванием бумаги. Разве что расход ресурсов перед созданием индивидуальной единицы более предсказуем, но если единиц много, то и на биток расход ресурсов неплохо прогнозируется. И фиат точно так же обеспечен исключительно верой его пользователей. Может и бред, но все деньги такие с момента их изобретения много тысяч лет назад. В этом и сущность денег: символ
стоимости.
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moveton
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